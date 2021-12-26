تفاصيل إطلاق ثلاثة عمليات أمنية عراقية لملاحقة فلول داعش بثلاثة محافظات

كشفت وسائل إعلام عراقية اليوم الأحد، عن انطلاق 3 عمليات أمنية استباقية في البلاد لملاحقة تنظيم داعش الإرهابي.

وفي التفاصيل، كشفت وكالة نون العراقية، عن انطلاق ثلاث عمليات أمنية استباقية في حدود محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

٣ عمليات أمنية

ومن جهتها، أوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان لها، أنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت القطعات الأمنية، صباح اليوم، بثلاث عمليات استباقية، الأولى جنوب غربي قضاء الرطبة من خلال الفرقة الخامسة وقيادة عمليات الأنبار.

أما الثانية غربي الثرثار تنفذها قطعات قيادة عمليات صلاح الدين والقطاعات المتجحفلة معها”.

و جاءت العملية الثالثة جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى اشتركت فيها قطعات الفرقة العشرين والقطاعات المتجحفلة مع قيادة عمليات غرب نينوى.

وتابعت الخلية أن هذه العمليات تأتي بالتزامن لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي ومكافحة الجريمة بمختلف صورها ومن أجل خلق بيئة آمنة.

وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية خلال الفترة الماضية، إطلاق آخر عملية عسكرية واسعة لتطهير صحراء الجزيرة الممتدة على طول الحدود مع سوريا من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت خلية الإعلام الحربي العراقية، أعلنت أمس الأول، قيام التحالف الدولي بتوجيه ضربة جوية لأهداف تابعة لعناصر تنظيم «داعش» في صحراء الجزيرة.

وقالت الخلية «إن طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية لأهداف تابعة لعناصر داعش في صحراء الجزيرة، أسفرت عن قتل إرهابيين وتدمير ٢٢ هدفا بينها مقرات وأوكار ومخازن للعجلات المفخخة والمعدة لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية».

وأعلن مصدر عسكري عراقي في محافظة صلاح الدين، أن الجيش العراقي والحشد الشعبي حرروا منطقة المالحة شمال قضاء بيجي.

وقال المصدر وفقا لما أوردته قناة «السومرية» العراقية، إن «قوات الجيش العراقي وعناصر الحشد الشعبي تمكنا من تحرير منطقة المالحة الواقعة شمال بيجي بين محافظتي صلاح الدين والأنبار».