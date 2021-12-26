التحقيق في وفاة مواطن بـ«طوارئ قناة السويس»

قرر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، فتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة مواطن بقسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس في الإسماعيلية.

وقال رئيس الجامعة إنه لن يسمح بوجود أي تقصير في الخدمة الصحية بالمستشفيات الجامعية وسيتم اتخاذ أقصى الإجراءات ضد مَن يثبت إدانته في إطار سياسة الثواب والعقاب التي اعتمدها منذ توليه مسؤولية الجامعة.

وأوضح أن المعلومات الأولية للواقعة تؤكد وصول المواطن 77 عاما ويعاني من فتق ونزيف وتداعيات صحية عديدة وتوفي بعد وصوله المستشفى، مشدداً على رفضه تصوير أي مريض حفاظاً على حرمة وخصوصية المرضى وفقاً للقانون.

وأكد رئيس الجامعة أنه سيتم إعلان نتيجة التحقيق بكل شفافية وأنه يتقدم بخالص عزائه لأسرة المتوفى.

