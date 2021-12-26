اليوم.. الحكم في دعوى النادي الأهلي ضد مرتضي منصور أمام المحكمة الاقتصادية

تصدر المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، ضد رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، أن مرتضى منصور قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و 9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.