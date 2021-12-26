تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة، و2688 شاحنة.

وأضاف المركز - في بيان صادر اليوم الأحد - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14424 طنًا، تشمل: 6350 طن فوسفات و2800 طن رمل و1708 أطنان أسمنت و566 طن نترات، وحركة الوارد من البضائع العامة بلغت 86951 طنًا تشمل: 44065 طن ذرة و10664 طن قمح و13508 أطنان خردة و6714 طن حديد و12000 طن سلاج.

وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 347 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (خضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أعشاب وسمسم وفول وليمون) وفواكه (برتقال وبلح) يتم تصديرها إلى كل من سلوفينيا وإندونيسيا وهونج كونج وهولندا وأسبانيا وبنجلاديش وفرنسا.. مشيرًا إلى أن عدد الحاويات الوارد بلغ 54 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2406 حاويات مكافئة.

وأوضح البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 129712 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 137022 طنًا، كما غادر قطاران متجهان إلى صوامع شبرا وطنطا، بحمولة إجمالية 2600 طن قمح.