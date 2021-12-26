الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الجمهورية»: صعيد مصر يرتدى ثوب الازدهار والتقدم

صعيد مصر
صعيد مصر

أكدت صحيفة "الجمهورية"، أن صعيد مصر يشهد ميلادا جديدا وانطلاقة حقيقية نحو التنمية و التقدم و الازدهار والارتقاء بمستوى الحياة بشكل عام.


وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأحد/ تحت عنوان "الصعيد في ثوب جديد" - أن صروح الإنجازات ترتفع في كل مكان، مشروعات خدمية في مجالات الصناعة و النقل و الطرق و الكباري شرايين تنمية تمتد شمالا وجنوبا؛ لتشرق شمس الإنجازات في كل مكان في صعيد مصر، مشيرة إلى أن الأحلام تتحقق على أرض الواقع ليرتدي صعيد مصر ثوب الازدهار والتقدم؛ ليعيش أبناء الجنوب حياة كريمة شاملة شرايين التنمية تمتد فوق النيل شبكة طرق متكاملة تشمل 14 محورا بتكاليف تجاوزت 23 مليار جنيه تساهم في سهولة الحركة و التنقل للمواطنين والبضائع و ربط المدن الجديدة بالمجتمعات العمرانية و التنموية والصناعية و الزراعية و السكانية و ترسم ملامح حياة جديدة في الصعيد.


وأضافت أن الصعيد اليوم في عيد، حيث يتم افتتاح العديد من المشروعات التنموية والصناعية؛ لإعلان البدء عن حياة جديدة وانطلاقة قوية على أرض الواقع نحو حياة أفضل حياة كريمة لكل مواطن ليس في صعيد مصر فحسب وإنما في كل المحافظات، موضحة أن استثمارات وزارة التنمية المحلية الموجهة للمحافظات بالصعيد ضمن برامج التنمية المحلية بلغت حوالي 30 مليار جنيه خلال 7 سنوات لتحسين الخدمات المحلية و تعزيز التنمية الاقتصادية.


واختتمت الصحيفة "أن مبادرة (حياة كريمة) التي انطلقت في صعيد مصر كانت بداية الحياة الجديدة وتحسين جودة الحياة لأكثر من 4500 قرية يسكنها أكثر من 58 مليون مواطن؛ ليعيش الصعيد اليوم ملحمة وطنية من الإنجازات و المشروعات التنموية التي تمثل جسور الانطلاق نحو المستقبل الأفضل".

 

مصر قدم وزارة على خدمات مستوى مشروع مشروعات محافظ جنوب المستقبل المجتمعات العمرانية التنمية الاقتصادية التنمية المحلية المدن الجديدة الجمهورية

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