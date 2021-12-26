الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 23.8% زيادة فى صادرات مصر من السلع الغذائية خلال 9 أشهر

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 24%، لتقف من 2.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام  2020 إلى 3.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من عام 2021. 

وفي المرتبة الأولى، جاءت صادرات زيت فول الصويا وجزيئاته والتي ارتفعت إلى 130.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 49.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 80.5 مليون دولار بنسبة 161.9%.

كما ارتفعت صادرات سكر قصب مكرر لـ130.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 69.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 60.5 مليون دولار بنسبة 86.8%.

وسجلت الصادرات من محضرات غير كحولية مركبة ارتفاعًا إلى حدود 125.7 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 70 ألف دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 125.6 مليون دولار.

كما ارتفعت صادرات أجبان معالجة بالحرارة لـ 59.8 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 21.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 38 مليون دولار بنسبة 174.3%.

بينما تراجعت صادرات مكرونة مصنعة من دقيق عادى لـ 52.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 60.046 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 7.9 مليون دولار بنسبة 13.2%.

كما تراجعت صادرات محضرات غذائية أخرلـ 67.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 68.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.4 مليون دولار بنسبة 2.1%.

الاحصاء صادرات سلع غذائية مصر سلع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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