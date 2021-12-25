السبت 25 ديسمبر 2021
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سياسي

في خطاب لوزارة الثقافة.. «المحامين» تطالب بحق الترشيح لجوائز الدولة

رجائي عطية
رجائي عطية

خاطب رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، للمطالبة بضم نقابة المحامين المصرية، إلى الهيئات المقرر لها حق الترشيح لجوائز الدولة.

وقال عطية في خطابه: نقابة المحامين ركن هام من أركان الدولة، والعلم والأدب، والثقافة والمعرفة، قدمت لمصر أفذاذًا فى المحاماة وفى القضاء، وفى الفكر والأدب، وتولى عديدون من أعضائها رئاسة الوزارات المصرية، وحمل الحقائب الوزارية، ورئاسة مجالس الشيوخ والنواب والشعب والشورى.

وأضاف: لمع من المحامين أعلامٌ فى الفكر والأدب والصحافة، من أخريات القرن قبل الماضى، فكان منهم الأدباء والمفكرون والصحفيون الذين قامت على أكتافهم نهضتنا الحديثة ومنهم أحمد لطفى السيد، وعبد العزيز فهمى، والدكتور محمد حسين هيكل، وتوفيق الحكيم، ويحيى حقى، وفكرى أباظة، ومحمد التابعى، وإحسان عبد القدوس، وأحمد بهاء الدين، وموسى صبرى .

وتابع: اجتمع الأدب والمحاماة فى الأفذاذ إبراهيم الهلباوى وعبد العزيز فهمى وأحمد لطفى السيد أستاذ الجيل وصاحب كتاب أرسطو ورئيس تحرير الجريدة وأول رئيس لمجمع اللغة العربية ، وقاسم أمين صاحب كتابى :  تحريرالمرأة والمرأة الجديدة ، ومصطفى مرعى ، وفكرى أباظة ، ومحمد التابعى ، وأحمد حسين ، والمحامى المؤرخ عبد الرحمن الرافعى ، وفتحى رضوان المحامى وأول وزير لوزارة الإرشاد القومى ، وغيرهم من حبات هذا العقد الذين ازدانت بهم صفحات الفكر والأدب مثلما ازدانت صفحات المحاماة

ولفت إلى أن الكلمة والفكر والأدب قد تعانقوا فى المحاماة إلى حد الإندماج، كلاهما يأخذ من الآخر ويصب فيه، لذلك ظلت المحاماة على صلة دائمة لم تنقطع أبدا بالأدب والفكر والثقافة، وارتفع إلى قمة الأدب قمم فى المحاماة، وسطر عمالقة فى المحاماة صفحات رائعة فى الآداب والفكر والثقافة، حتى بات عسيرا أن ترد أحدهم إلى هذه دون تلك 

وأشارإلى أنه “آن الأوان، الذى تأخر قراره كثيرًا جدًا، بضم نقابة المحامين المصرية، إلى الهيئات المقرر لها حق الترشيح لجوائز الدولة”.

نقيب المحامين نقابة المحامين وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم موسى صبري رجائي عطية

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