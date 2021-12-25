لطلاب الثانوية العامة.. كيفية تحميل المنصات الجديدة على التابلت بالخطوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المنصات الجديدة لمرحلة الثانوية أصبحت جاهزة على الأجهزة، وعلىالطلاب المتابعة وتوصيل التابلت بالإنترنت لتحميل التحديثات.

وفي ذات السياق ترصد «الدستور» خطوات التنزيل، كالتالي:

-افتح برنامج النوكس ثم من الثلاث شرط نختار Download configuration.

- سوف تجدوا ظهور ثلاث منصات جديدة أمامهم install، اضغط عليها للتحول لـDelete، وحملها على التابلت.

-منصة books، وهي منصة للتحميل الكتب الإلكترونية بطريقة سهلة.

-منصة Orange للطلبة الذين يحملون شريحة Orange.

-منصة Vodafone للطلبة الذين يحملون شريحة Vodafone.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اجتماعا بمديري المديريات التعليمية، عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة مجموعة من الموضوعات.



وناقش الاجتماع تدريب المعلمين والتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، ومناقشة مبادرة القيم واحترام الآخر، وتنمية الوعي الثقافي والأدبي لدى أبنائنا الطلاب والمشروعات القومية للدولة المصرية.