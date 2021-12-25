السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة.. كيفية تحميل المنصات الجديدة على التابلت بالخطوات

التابلت
التابلت

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المنصات الجديدة لمرحلة الثانوية أصبحت جاهزة على الأجهزة، وعلىالطلاب  المتابعة وتوصيل التابلت بالإنترنت لتحميل التحديثات.

وفي ذات السياق ترصد «الدستور» خطوات التنزيل، كالتالي:

-افتح برنامج النوكس ثم من الثلاث شرط نختار Download configuration.

- سوف تجدوا ظهور ثلاث منصات جديدة أمامهم install، اضغط عليها للتحول لـDelete، وحملها على التابلت.
-منصة books، وهي منصة للتحميل الكتب الإلكترونية بطريقة سهلة.

-منصة Orange للطلبة الذين يحملون شريحة Orange.

-منصة Vodafone للطلبة الذين يحملون شريحة Vodafone.

وكان قد عقد  الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اجتماعا بمديري المديريات التعليمية، عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة مجموعة من الموضوعات.


وناقش الاجتماع تدريب المعلمين والتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس، ومناقشة مبادرة القيم واحترام الآخر، وتنمية الوعي الثقافي والأدبي لدى أبنائنا الطلاب والمشروعات القومية للدولة المصرية.

مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم موافقة طريقة العليا أبل مهن معلم التعليم الفنى اللجنة العليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

5 تغييرات في تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

أمطار متقطعة ونشاط رياح.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الغد

فيديو يلخص جولة الرئيس السيسي لتفقد مشروعات قومية في قنا

تفاصيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والري فى بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

صور

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر