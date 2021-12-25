السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن القليوبية يلاحق 3 متهمين بقتل بائع خضار أثناء مشاجرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لضبط 3 متهمين، لتعديهم على بائع خضار، خلال مشاجرة نشبت بينهم ولقى الأخير مصرعه، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بقرية البراعة في مركز القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أمرت بسرعة ضبط الجناة والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية للمجني عليه.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى القناطر، بوصول جثة "أحمد ع ش"، 25 سنة، بائع خضار مقيم بقرية البرادعة، ومصاب بـ3 طعنات بالرأس والظهر والبطن ادعاء مشاجرة.

وجرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية، وانتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر، وبسؤال المرافقين للمجني عليه من باعة الفاكهة، أقروا بأن المعتدين على المجني عليه 3 أشقاء هم "عمرو ع"، سائق، و"حمد ع"، و"علاء ع"، عاملي ونش، وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وجميعهم من قرية البرادعة مركز القناطر.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بضبط الجناة، وتحرر المحضر اللازم بالوقعة وتولت النيابة التحقيق.

مديرية أمن القناطر الخيرية أمن المباحث الجنائية مدير المباحث لهو الأطفال خلافات الجيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

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