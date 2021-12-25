الإحصاء: 24.5% تراجع فى وفيات حوادث الطرق خلال 5 سنوات

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع كبير فى وفيات حوادث الطرق بنسبة قدرها 24.5%، لتسجل 6164 حالة وفاة خلال عام 2020 مقابل 8175 حالة وفاة خلال عام 2015، لتهبط بذلك نسبة وفيات حوادث الطرق إلى إجمالى وفيات الإصابات من 38.5% لـ 17.6% خلال عام، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الدولة عدد ضخم من مشروعات شبكة الطرق بمختلف المحاور الرئيسية والفرعية بمحافظات الجمهورية.

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث وفيات حوادث الطرق بعدد 1120 حالة وفاة خلال عام 2020، يليها محافظة الجيزة بعدد 713 حالة وفاة خلال 2020، ثم محافظة البحيرة بعدد 591 حالة وفاة خلال 2020.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن عدد وفيات حوادث الطرق بمحافظة الدقهلية تراجع لـ 452 حالة وفاة خلال عام 2020، ومحافظة سوهاج بعدد 270 حالة وفاة خلال عام 2020 ، ومحافظة أسيوط بعدد 263 حالة وفاة خلال 2020، ومحافظة الإسماعيلية 228 حالة وفاة خلال 2020.

بينما تذيل قائمة محافظات الجمهورية، محافظة بورسعيد 7 حالات وفاة بسبب حوادث الطرق، ومحافظة شمال سيناء 18 حالة وفاة، ومحافظة الفيوم بعدد 21 حالة وفاة، محافظة الوادى الجديد 29 حالة وفاة، ومحافظتى بنى سويف والسويس بعدد 53 حالة وفاة.

وسجلت أعلى وفيات بين إصابات حوادث الطرق خلال عام 2020 فى الفئة العمرية بين 25-30 سنة بعدد 1033 حالة وفاة، يليها الفئة العمرية بين 35-45 سنة بعدد 903 حالة وفاة، بينما كانت أقل الوفيات فى الفئة العمرية أقل من 5 سنوات بعدد 418 حالة وفاة، وفوق 65 سنة بعدد 579 حالة وفاة.