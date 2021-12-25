ضبط مدير شركة ادعى سرقة أموال شركته من داخل سيارته

تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص، قدم بلاغا كاذبا ادعى خلاله تعرضه لسرقة مبلغ مالى من داخل سيارته بخلاف الحقيقة، بقصد الاستيلاء عليه.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من مدير بإحدى شركات توصيل الطلبات "بإحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حيث قرر بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه أمام فرع أحد البنوك بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة مبلغ مالى "خاص بالشركة عمله" وجهاز "لاب توب" الخاص به من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات تبين عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته وتضييق الخناق عليه عدل عن أقواله، وقرر بأن صاحب الشركة محل عمله قام بتحويل مبلغ مالى على حسابه لتوصيله لإحدى الشركات بمحافظة الجيزة، ونظراً لمروره بضائقة مالية اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء على المبلغ المالى وفى سبيل ذلك قام باختلاق الواقعة.

تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمكان إخفائه بمحل مسكنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.