السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مجلس الدولة.. ينظر دعوى توفير لقاح كورونا بالمجان

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تصدر محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم  السبت، الحكم في الدعوى القضائية المقامة من بعض المواطنين، والتي طالبوا فيها بإلغاء القرار السلبي بعدم تطعميهم ضد وباء كورونا وكذا توفير لقاح كورونا لجميع المواطنين مجاناً.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 31197 لسنة 75 قضائية، والتي أقامها والي عبدالمعطي وآخرون، أنهم فوجئوا بإعلان وزارة الصحة أن التطعيم سيكون بالمجان لطائفتين فقط من المواطنين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنون الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين «تكافل وكرامة»، أما باقي الفئات فلن يكون بإمكانها الحصول على اللقاح بالمجان.

ودشنت وزارة الصحة موقعًا إلكترونيًا للتسجيل عليه من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، وقالت في منشور لها إن التسجيل يكون من خلال موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل الحصول على لقاح كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أنها الجهة الوحيدة المنوطة لتطعيم المواطنين، وأكدت الوزارة أن جميع المواطنين الحاصلين على اللقاح لم ترد أي شكوى منهم من ظهور أعراض غريبة أو خطيرة.

 وشددت الوزارة على ضرورة إدخال البيانات بطريقة صحيحة، حتى تتمكن الوزارة من إرسال الرسالة النصية للمواطنين، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مواعيد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك في منشور توعوي لها، حيث ذكرت أن مراكز تلقي اللقاح تعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء. 

وقالت الوزارة إن لقاحات كورونا فعالة وآمنة ولا داعي للخوف أو التوتر، وتصل لأكثر من 86%، مشيرة إلى أن لقاح سينوفارم الصيني، تصل درجة فعاليته إلى 86% من الحماية بخطر الإصابة بالفيروس، ما يجعله أمن وفعال ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية منه 21 يومًا.

مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري القضاء الادارى وزارة الصحة مستشفيات فيروس كورونا

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