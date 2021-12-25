السبت 25 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نصائح حول كيفية رفع مستويات الإنتاجية الخاصة بك

رفع مستويات الإنتاجية
رفع مستويات الإنتاجية

هل تساءلت يومًا عن سبب تمكن بعض الأشخاص من إكمال جميع مهامهم في اليوم، بينما تكافح من أجل القيام بمهامك؟ هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا هامًا في هذا مثل عاداتك اليومية، وكيف تدير وقتك، وما الذي يشغلك عن عملك؟.

إليك بعض النصائح التي يجب أن تبدأ بها لتحسين إنتاجيتك في العمل للعام الجديد، وفقًا لما ذكره الخبراء بموقع "healthdigezt".

 

راقب وقتك:

من الضروري أن تتبع وقتك وأين تميل إلى استخدامه، فهل تقضي عدة دقائق في التحقق من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى؟ فكلما راقبت وقتك، وكيف تستخدمه، سيمنحك صورة أوضح عن كيفية التعامل معه في المقام الأول، الأمر الذي يساهم في ترتيب أمورك وتحسين عملك.

 

ابدأ بالأشياء السيئة أولاً:

ستكون هناك أوقات لا تكون فيها المهام المعطاة لنا شيئًا نستمتع به، فمن الأفضل أن تبدأ بالأشياء السيئة ثم تعمل في طريقك إلى المهام التي تستمتع بها.

 

خذ فترات راحة:

قد يبدو هذا غير منطقي لكونك منتجًا، ولكن إذا كنت ستعمل بلا توقف، فستفقد قوتك في وقت مبكر، الأمر الذي يءثر على إنتجايتك، فمن الجيد إضافة فترات راحة حيث يساهم ذلك في الحصول على التركيز المطلوب لتحديد الأهداف المرجوه.

 

وضع الأهداف:

إذا كنت تريد أن تكون منتجًا، فستحتاج إلى تعلم كيفية تحديد الأهداف قدر الإمكان، حيث ينصح خبراء التنمية البشرية، في وضع الأهداف بالإضافة إلى الخطة الزمنية لتحقيقها.

 

الابتعاد عن الأشخاص السلبية:

يساهم الإختلاط بالأشخاص الناجحة في الحصول على الدعم المطلوب، فضلًا عن زيادة سقف الطموح من اجل الوصول لمراتب أعلى، وهذا لن يتحقق إلا بالجهد والعمل الجاد.

 

تخفيف القلق والتوتر:

يساعد تخفيف القلق والتوتر سواء بممارسة التمارين الرياضية أو سماع الموسيقي، في زيادة إنتاجيتك، حيث نصح خبراء التنمية الذاتية في ممارسة تمارين التأمل مثل اليوجا.

التنمية البشرية مواقع التواصل الاجتماعي التمارين الرياضية القلق والتوتر تخفيف القلق

رئيس التحرير

وائل لطفي

معنى بورسعيد

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

خبراء أمريكيون يحذرون من تأثيرات جائحة كورونا على الصحة العقلية للأطفال

تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم السبت 25 -12-2021

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-12-2021

ألمانيا تسجل 22214 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«الداخلية» تكشف حقيقة الاعتداء على شخص أثناء إغلاقه باب مسجد بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

مدحت بشاى

الجمهورية الجديدة والعدالة الثقافية

عبد الرحيم طايع

الاهتمام بسفاسف الأمور!

أحمد غنام

لماذا لا يفضل المصريون المدن الجديدة؟

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى الضفة الغربية