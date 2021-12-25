نصائح حول كيفية رفع مستويات الإنتاجية الخاصة بك

هل تساءلت يومًا عن سبب تمكن بعض الأشخاص من إكمال جميع مهامهم في اليوم، بينما تكافح من أجل القيام بمهامك؟ هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا هامًا في هذا مثل عاداتك اليومية، وكيف تدير وقتك، وما الذي يشغلك عن عملك؟.

إليك بعض النصائح التي يجب أن تبدأ بها لتحسين إنتاجيتك في العمل للعام الجديد، وفقًا لما ذكره الخبراء بموقع "healthdigezt".

راقب وقتك:

من الضروري أن تتبع وقتك وأين تميل إلى استخدامه، فهل تقضي عدة دقائق في التحقق من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى؟ فكلما راقبت وقتك، وكيف تستخدمه، سيمنحك صورة أوضح عن كيفية التعامل معه في المقام الأول، الأمر الذي يساهم في ترتيب أمورك وتحسين عملك.

ابدأ بالأشياء السيئة أولاً:

ستكون هناك أوقات لا تكون فيها المهام المعطاة لنا شيئًا نستمتع به، فمن الأفضل أن تبدأ بالأشياء السيئة ثم تعمل في طريقك إلى المهام التي تستمتع بها.

خذ فترات راحة:

قد يبدو هذا غير منطقي لكونك منتجًا، ولكن إذا كنت ستعمل بلا توقف، فستفقد قوتك في وقت مبكر، الأمر الذي يءثر على إنتجايتك، فمن الجيد إضافة فترات راحة حيث يساهم ذلك في الحصول على التركيز المطلوب لتحديد الأهداف المرجوه.

وضع الأهداف:

إذا كنت تريد أن تكون منتجًا، فستحتاج إلى تعلم كيفية تحديد الأهداف قدر الإمكان، حيث ينصح خبراء التنمية البشرية، في وضع الأهداف بالإضافة إلى الخطة الزمنية لتحقيقها.

الابتعاد عن الأشخاص السلبية:

يساهم الإختلاط بالأشخاص الناجحة في الحصول على الدعم المطلوب، فضلًا عن زيادة سقف الطموح من اجل الوصول لمراتب أعلى، وهذا لن يتحقق إلا بالجهد والعمل الجاد.

تخفيف القلق والتوتر:

يساعد تخفيف القلق والتوتر سواء بممارسة التمارين الرياضية أو سماع الموسيقي، في زيادة إنتاجيتك، حيث نصح خبراء التنمية الذاتية في ممارسة تمارين التأمل مثل اليوجا.