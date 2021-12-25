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منوعات

أسعار مواد البناء مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 25-12-2021

مواد البناء
مواد البناء

تباينت أسعار  مواد البناء مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أعلنتها الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

 

أسعار مواد البناء مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25-12-2021

انخفضت أسعار حديد التسليح إلى مستويات 13700 تسليم أرض المصنع، بعد إلغاء رسوم استيراد البيليت الشهر الماضي، ويصل الطن للمستهلك بسعر يبدأ من 14 ألف جنيه.

وأعلن أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن المصانع المتكاملة  تبيع طن الحديد تسليم أرض المصنع بسعر 14900 جنيه ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 15200 جنيه.

و تراوحت  أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، ووصل سعر الجرار الواحد من الرمل 4م إلى حوالي 360 جنيهًا مصريًا، بينما وصل سعر  السيارة الكبيرة الـ13م من الرمل  إلى 1200 جنيه مصري، و السيارة الكبيرة الـ20م وصل سعرها اليوم إلى 1800 جنيه.

وتراوح سعر الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن سعر المصنع، وللمستهلك 600 - 700 جنيه للطن.

 

أسعار  مواد البناء  مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25-12-2021

 

وارتفعت صادرات الرخام والجرانيت بنحو 58% لتسجل 270 مليون دولار خلال أول 10 شهور من العام مقابل 170 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2020، كما صعدت صادرات الأسمنت بنحو 180% لتسجل 397 مليون دولار.

 

وصعدت صادرات الحديد والصلب 189% خلال أول 10 شهور من العام لتسجل 1.49 مليار دولار مقابل 560 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 

وارتفعت صادرات مواد البناء بنحو 3% خلال أول 10 أشهر من العام -الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021 – لتسجل 5.3 مليار دولار، مقابل 5.175 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020، بحسب تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

 

وسجلت صادرات السيراميك 186 مليون دولار خلال أول 10 شهور من العام «الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021»، مقابل 115 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020.

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