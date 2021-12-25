السبت 25 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحالف دعم الشرعية باليمن: تدمير 4 مخازن للصواريخ الباليستية بالمحويت

تحالف دعم الشرعية
تحالف دعم الشرعية باليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 4 مخازن للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بمحافظة (المحويت) شمال اليمن.


وقال التحالف -في بيان أذاعته قناة (الإخبارية) السعودية - إنه تم تدمير كهفين لتخزين الصواريخ الباليستية والأسلحة بمحافظة صعدة. 


وأضاف التحالف أن عملية عسكرية فورية استجابت للتهديد ومحاولات استهداف المدنيين بجازان ونجران.


كان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن في وقت سابق سقوط مقذوف بإحدى القرى الحدودية بنجران في محاولة لاستهداف المدنيين.

 

وفي وقت سابق، نفى المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي ، تلقيه أي تنسيق أو معلومات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، بشأن وقوع 6 ضحايا مدنيين في محافظة شبوة اليمنية نتيجة غارة جوية نفذها التحالف.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، في بيان له: «إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت بيان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بشأن إعدام المليشيا الحوثية لتسعة مدنيين يمنيين أحدهم قاصر بالعاصمة صنعاء، وما تضمنه من إدعاء على التحالف بوقوع 6 ضحايا مدنيين في محافظة شبوة اليمنية نتيجة غارة جوية نفذها التحالف».

 

وأكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن التحالف أنه لم يتلق أي تنسيق أو معلومات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية باليمن عن هذا الادعاء، كما هو معتاد بالآلية التنسيقية وفي مثل هذه الحالات، ولم ترد أي معلومات عن هذه الغارة.

 

كما أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن التحالف ينظر في الادعاء بجدية ويتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية للتحقق من ما ورد فيه، وإعلان نتائجه من خلال إحالته إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث.

 

وأشار المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي إلى أن التحالف يطبق أعلى معايير الاستهداف بعملياته العسكرية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. 

سعودي محافظة اليمن السعودية اليوم سقوط طائرات محافظ تحالف دعم الشرعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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