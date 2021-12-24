رئيس الإنجيلية يشهد احتفال مرور 90 عاما على تأسيس كنيسة دمنهور

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، اليوم، في احتفاليَّة مرور ٩٠ عامًا على تأسيس الكنيسة الإنجيلية في دمنهور محافظة البحيرة و٢٥ عامًا على خدمة راعيها الدكتور القس أمجد أيوب، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بالإنابة عن اللواء هشام عبد الغني محافظ البحيرة، والعميد أركان حرب أحمد الهادي السويدي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والنائب وليد الشارما، والدكتور وجيه رشدي عضو مجلس الشيوخ، واللواء أحمد البنا مساعد مدير أمن البحيرة، والدكتور القس إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام والنشر بسنودس النيل الإنجيلي، وفضيلة الشيخ عبد العليم هلال، مدير الدعوة بالبحيرة، وفضيلة الشيخ محمد محمود أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بدمنهور، والمهندس كامل غطاس، رئيس مركز ومدينة دمنهور، والأستاذ الدكتور سيد مرجان، عميد كلية الشريعة بدمنهور جامعة الأزهر، والدكتور منصور أبو العدب رئيس المنطقة الازهرية، والقمص ثاؤفيلوس نسيم، نائبًا عن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، والقمص باخوم إميل، راعي كنيسة مار جرجس، والقمص سيلا سامي، راعي كنيسة مار يوحنا الحبيب، والأب راغب مرزوق، راعي كنيسة العذراء الكاثوليكية، وعدد من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.



وقال رئيس الانجيلية خلال كلمته بالاحتفالية: «أشعر بسعادة كبيرة وفرح بوجودي معكم اليوم، ومشاركة إخوتنا وأهلنا المسلمين في احتفال اليوم، ونشكر الله على استقرار بلادنا العزيزة مصر، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأصيل أجواء الحرية والمواطنة الحقيقية، كما أتقدم بخالص التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية بدمنهور، وراعي الكنيسة الدكتور القس أمجد أيوب».