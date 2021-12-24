«الزراعة»: زيادة المساحات المنزرعة بالعدس يقلل من استيرادها

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن زيادة مساحات العدس هي السبيل الوحيد للحد من الاستيراد من الخارج.

وكشف تقرير رسمي أصدره معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ان للعدس أهمية كبيرة كباقى المحاصيل البقولية فى زيادة خصوبة التربة واستفادة المحصول اللاحق من الأزوت الموجود فى التربة وممن مميزات العدس بالنسبة للمزارع ان احتياجاته المائية والسمادية قليلة، موضحا ان المعوقات التي أدت إلي تراجع المساحة المنزرعة بمحصول العدس تشمل محدودية المساحة فى الوادى والدلتا .

وأوضح التقرير أن هذا يؤدى الى المنافسة الشديدة مع المحاصيل الشتوية الاخرى مثل القمح والفول البلدى والبرسيم وبنجر السكر ومحاصيل الخضر، وتوجه المزارع الى زراعة المحاصيل الأكثر ربحية مثل المحاصيل الطبية والعطرية، مشيرا إلى أن التراجع في مساحات زراعة العدس تعود أيضا إلي ضعف منافسة العدس للحشائش التي تنتشر خلال موسم زراعته وعدم توفر المبيدات الآمنة والفعالة المتخصصة للعدس الذى يمكن استخدامها لمكافحة الحشائش، مما أدى الى زيادة العمالة اليدوية لنقاوة الحشائش ومع ارتفاع أجور العمال (خاصة فى الآراضى الجديدة) زادت تكاليف انتاج العدس مما جعل المزارعين يعزفوا عن زراعة العدس.

وأشار التقرير، إلى وجود مشاكل تسويقية تواجه مزارعى العدس مما يستدعى وجود منظومة وآلية خاصة تدفع للرغبة فى زراعة العدس ومن ضمن هذه الآليات وجود سعر مناسب وثابت، مع تقنين استيراد العدس من الخارج، موضحا ان تقنين أستيراد العدس يكون من حيث الكمية وتوقيت الاستيراد حيث يغمر السوق بكميات كبيرة من العدس المستورد وبأسعار أقل من سعر العدس المحلى خاصة فى فترة الحصاد وبداية تداول المحصول الجديد مما يؤثر على سعر السوق بالرغم من إرتفاع جودة العدس المحلى من حيث الطعم والطهى والصفات التكنولوجية.

ولفت التقرير إلي عدم وجود مصانع حديثة لجرش العدس مما يؤدى إلى زيادة نسبة الفاقد عند الجرش وتغير النمط الاستهلاكى حيث بدأ يقل استهلاك العدس على المائدة المصرية، موضحا ان زيادة إنتاج العدس يتم من خلال التوسع الأفقى وذلك عن طريق زيادة المساحة المنزرعة بدون إستقطاع مساحات من المحاصيل الشتوية الأخرى، حيث أصبحت زيادة المساحة المنزرعة بمحصول العدس فى مصر ضرورة ملحة لإيقاف الاستيراد من الخارج.