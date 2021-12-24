مشاجرة.. «الداخلية» تكشف حقيقة استغاثة مواطن من شخص يطلق عليه الرصاص بالعياط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمناً استغاثة أحد الأشخاص ادعى قيام آخر بإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة. وذلك عقب تحديد المتهم وضبطه.

- نتائج التحريات

بالفحص تبين وجود مشاجرة بالظهير الصحراوى بإحدى القرى بدائرة المركز، بالأيدى دون أسلحة نارية أو إطلاق أعيرة نارية بين كل من طرف أول 3 أشخاص أحدهم المعنى بمقطع الفيديو المشار إليه، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، ومصابون بكدمات وسحجات بالجسم ، وطرف ثان شخصين، مقيمين بدائرة المركز، وذلك بسبب خلافات على حراسة إحدى محطات الكهرباء "تحت الإنشاء".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وبمواجهة أحد أفراد المشاجرة من الطرف الأول "المعنى بمقطع الفيديو" عن ادعائه بإطلاق أعيرة نارية قرر أنه ادعى ذلك خلال مقطع الفيديو المشار إليه؛ لإثارة التعاطف معه، كما أمكن التوصل إلى أحد شهود الواقعة "خفير خصوصى، مقيم بدائرة المركز" الذى أقر بمضمون الفحص.