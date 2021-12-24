الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

«البيان» الإماراتية: حقوق الإنسان قيمة مجتمعية مصانة في الإمارات بالقوانين

الإمارات
الإمارات

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، الضوء على القرارات التي أصدرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والهادفة إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان بالدولة وإشادة المنظمات الدولية بها، مؤكدة أن "حقوق الإنسان"، كقيمة مجتمعية، مصانة في الإمارات بالقوانين والممارسة والعيش المشترك لكل المواطنين والمقيمين.

وتحت عنوان "صفحة جديدة في سجل أبيض"، قالت صحيفة البيان، اليوم الجمعة: "إن إشادة منظمات دولية وازنة، بالقرارات التي أصدرتها دولة الإمارات، والهادفة إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان بالدولة، والارتقاء بها للمتطلبات الدولية المعنية بهذه الحقوق، تبعث على الفخر المتجدّد بمنجزات الدولة، حيث إن هذه القرارات تنم عن حرص القيادة الرشيدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان، وإيمانها الراسخ بالقيم والمبادئ الإنسانية، لا سيما خلال الفترة القادمة التي تتبوأ فيها الإمارات المسؤولية الدولية بعضويتها بمجلس حقوق الإنسان، للدورة القادمة التي تمتد لثلاث سنوات".

وأكدت أن «حقوق الإنسان»، كقيمة مجتمعية، مصانة في الإمارات بالقوانين والممارسة والعيش المشترك لكل المواطنين والمقيمين، من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي اعتمدته حكومة الإمارات في ديسمبر 2020، بهدف تعزيز المراقبة على هذا الملف، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية داخليا وخارجيا، للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلته الدولة، إذ حرصت عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة، على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول في هذا المجال.

واختتمت الصحيفة بالقول: "إنه في 30 أغسطس، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، القانون الاتحادي رقم‏‏ 12‏‏ لسنة 2021، بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، والهدف تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم، بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها، مؤكدة أن دولة الإمارات، من خلال هذا الإنجاز، تضيف إلى سجلّها الأبيض، صفحة جديدة، ترتقي أكثر وأكثر بمكانتها، وبأداء رسالتها الإنسانية، وطنيا وإقليميا ودوليا".

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