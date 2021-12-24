الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تتسلم 3 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا

فايزر
فايزر

وصلت ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا طورتها شركتا فايزر وبيونتك إلى الفلبين.

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية - حسبما أوردته صحيفة (فلبين ستار) المحلية، اليوم الجمعة - بأن أكثر من 1.4 مليون جرعة اشترتها الحكومة من شركة فايزر وصلت صباح اليوم إلى الفلبين.

وقالت فرقة العمل المعنية بمكافحة كورونا "إن البلاد تسلمت أيضا 1.53 مليون جرعة من موديرنا تبرعت بها الحكومة الألمانية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد اللقاحات التي تبرعت بها ألمانيا للفلبين إلى 10 ملايين".

وفي هذا الصدد، قال جورج ماوي المستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية لدى الفلبين: "مع استمرار الوباء، من المهم للغاية البناء على أقوى أداة لدينا وهي التحصين".

وأضاف أن "الفلبين لديها برنامج تحصين جيد للغاية ويعمل بشكل ممتاز .. ونهنئ الفلبين على ذلك ويسعدنا تقديم تبرع آخر من ألمانيا".

الاقتصاد كوفيد كورونا كورونا المستجد اللقاحات الفلبين

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