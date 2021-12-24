الجمعة 24 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

استطلاع: تدهور ثقة الأمريكيين غير المحصنين فى الحكومة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أظهر استطلاع للرأي حديث أن مستوى ثقة الأمريكيين غير المحصنين في حكومة الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا، هبط بصورة كبيرة خلال هذا العام.


وأشار الاستطلاع - الذي أجرته مؤسستا (آكسيوس) و(إيبسوس للإعلام وأبحاث الرأي)، ونشرت نتائجه اليوم - إلى أنه بالنسبة لـ 30% من البالغين بالولايات المتحدة والذين ما زالوا غير محصنين؛ فإن ثقتهم في الحكومة انخفضت من 43% إلى 22% خلال النصف الثاني من عام 2121.


وأوضح الاستطلاع أنه حجم الثقة لدى الأمريكيين المحصنين تراجع كذلك ولكن بمعدل أقل من 67% إلى 60%.


وبين الاستطلاع أن الأمريكيين من ذوي البشرة البيضاء من غير المحصنين سجلوا أقل مستوى للثقة؛ حيث هوى من 38% إلى 15%، بينما بالنسبة للسود؛ فانخفضت بصورة أقل من 55% إلى 39%.


وتشير تقارير إلى أن الأمريكيين السود أكثر ارتداء للأقنعة والتزاما بالتباعد الاجتماعي كما يثقون في الحكومة بغض النظر عما إذا كانوا محصنين أم لا، في الوقت الذي يتسم الجمهوريون بعدم الاهتمام بارتداء الأقنعة والكثير منهم يعلن أنه عاد إلى ممارسة حياته الطبيعية كما كان عليه الحال قبل كورونا.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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