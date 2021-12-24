الجمعة 24 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 6233 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 56 وفاة

كورونا فى كوريا الجنوبية
كورونا فى كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة تسجيل 6233 إصابة جديدة بفيروس
كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.
 

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 596 ألفا و209 إصابات، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.
كما سجلت البلاد 56 حالة وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 5071 وفاة.
 

وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 16 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به في البلاد إلى 262 شخصا.
 

وتلقى 85.5% من السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تلقى 3ر82% التطعيم كاملا، وحصل 9ر27% على جرعات معززة.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

كوريا الجنوبية جنوب فيروس كورونا فيروس بفيروس كورونا إصابة جديدة بكورونا كوريا إصابة جديدة كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

عاصفة كبرى تضرب ولاية كاليفورنيا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 24-12-2021

طريقة تغذية جديدة لتجنب نوبات ارتفاع ضغط الدم حتى أثناء النوم

كوريا الجنوبية تسجل 6233 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 56 وفاة

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-12-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

لماذا لا يفضّل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

صور

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى