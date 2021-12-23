بسمة بوسيل تستعد لإطلاق خط العطور الخاص بها بدون تامر حسنى

تستعد النجمة المغربية بسمة بوسيل زوجة نجم الجيل تامر حسني لإصدار خط العطور الخاص بها بمفردها، بدون زوجها، بعد أن كان مقررا طرح خط خاص بهما سوياً.

واستقرا بسمة وتامر على طرح كل منهما الخط الخاص به أولاً ثم يجتمعان بمنتج مزدوج في وقت آخر، خاصة وأن الجمهور فى انتظار المنتج الخاص بهما.

وكانت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، قد دخلت عالم الموضة والأزياء منذ سنوات، وأطلقت خط أزياء حمل اسمها، بعد الدراسة في أحد بيوت الأزياء الإيطالية، إلى جانب تقديمها مجموعة من الزيوت المغربية ومستحضرات التجميل التي تحمل اسمها.

ويعيش النجم تامر حسنى حاليا حالة كبيرة من النشاط الفنى، حيث قدم مؤخراً عدد من الحفلات المهمة والناجحة منها حفله الضخم فى استاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وحفله الأخير فى اكسبو دبى والذى حضره الآلاف من جمهور نجم الجيل.