الكشف على 2110 مواطنين فى قافلة طبية مجانية بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تتضمن تلك القوافل وحدات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وصيدلية ووحدتين للأشعة والسونار ومعمل، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق .

وذكر الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة أنه تم عقد قافلة طبية بقرية طبل بمركز دمياط، والتى استمرت على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، حيث تم خلالها توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢١١٠ مواطنين، تم تحويل عدد ٢٨حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين، إلى جانب إجراء ٧٤٦ تحليل معملى وفحص ١٩ حالة بالسونار وإجراء ٢٢ أشعة تشخيصية، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم بالمجان، فضلاً عن تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.