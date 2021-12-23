الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هولندا تفرض قيودا على انبعاثات محطات الطاقة بالفحم

الفحم
الفحم

أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء الهولندي بأنه لن يُسمح بتشغيل محطات الطاقة العامة بالفحم في هولندا بأكثر من 35% من طاقتها القصوى، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وسيسري التعديل على قانون حظر استخدام الفحم اعتبارا من الأول من يناير المقبل، وسيتم تطبيقه حتى نهاية عام 2024.

وقال مجلس الوزراء إن التغيير سيؤدي في المدى القصير إلى "خفض كبير" لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لمحطات طاقة تعمل بالفحم بنحو 6 إلى 7 ميجا طن.

وستقوم الحكومة بتعويض ملاك محطات الطاقة العاملة بالفحم ماليا عن الدخل المفقود حتى عام 2024 وخلاله.
وسيتم تحديد المبلغ بما يتفق وقواعد النظام الإداري العام وتقييمه بشكل نهائي من المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بالدعم الحكومي.

وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في هولندا، أن التضخم في أسعار المستهلكين بالبلاد ارتفع في سبتمبر لأعلى مستوى في ما يقرب من عامين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في سبتمبر، بعد ارتفاع بنسبة 2.4 % في أغسطس.

والبيانات الجديدة هي الأعلى منذ ديسمبر 2019، عندما وصل التضخم إلى 2.7 % أيضًا.

وأوضح المكتب، أن التضخم الأخير يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وغيرهما.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 19.4 % في سبتمبر، بعد انخفاضها بنسبة 13.7 % في أغسطس.

وفي سياق آخر، يضرب نقص الإمدادات أسواق الغاز الطبيعي والكهرباء على مستوى العالم من بريطانيا حتى الصين، بالتزامن مع تعافي الطلب العالمي على الطاقة نتيجة انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

المختلف هذه المرة هو أن أزمة الطاقة تأتي في الوقت الذي تمر فيه الاقتصادات الغنية بواحدة من أكثر مراحل التحول في أنظمة الطاقة طموحًا منذ عصر الكهرباء، حيث لا توجد طرق سهلة لتخزين الطاقة التي يتم توليدها من المصادر المتجددة.

الكربون محطات الطاقة مجلس الوزراء الهولندي الدعم الحكومي هولندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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