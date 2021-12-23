الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يقرر إيقاف رحلات إعادة العالقين وتمديد الطوارئ

الناطق الرسمي باسم
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بيتاس

قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بجميع أرجاء المغرب إلى 31 يناير 2022، إضافة إلى تعليق الرحلات الاستثنائية التي بدأت الأسبوع الماضي، مغلقاً بذلك حدوده نهائياً أمام المسافرين حتى نهاية العام.

 

جاء ذلك في إطار جهود المملكة المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بيتاس، خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن المجلس وافق على مشروع قرار بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بجميع أنحاء المغرب لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

 

وأضاف بيتاس، أن مشروع هذا القرار يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، من يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 في الساعة السادسة مساء، إلى يوم الاثنين 31 يناير 2022 في الساعة السادسة مساء.

 

وتابع: "أن الظروف الموجودة الآن تستوجب قرار الإغلاق، وستكون الحكومة مضطرة لتشديد الإجراءات نسبياً، إذا أصبحت الوضعية مقلقة".

 

ولم يقدم المتحدث معطيات عن عدد المغاربة الذين تم إجلاؤهم من الخارج، وأولئك العالقين.

 

وأغلق المغرب حدوده أمام الرحلات الدولية للمسافرين منذ 29 نوفمبر الماضي، وحتى نهاية الشهر الجاري، بسبب الانتقال السريع لـ "أوميكرون"، المتحوّر الجديد من "كورونا".

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