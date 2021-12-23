حزب الوفد يكرم الرياضيين ورموز الإعلام الرياضي في مصر

كرم حزب الوفد عدد من رموز الرياضة والإعلام الرياضي في مصر تقديرا لدورهم في دعم النشاط الرياضي، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بحضور اللواء سفير نور رئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا، والمهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا ونائب رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، والدكتور عبد اللطيف صبحي نائب رئيس اللجنة النوعية للرياضة في الحزب والدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد وعضو الهيئة العليا، ومحمد الإتربي مقرر اللجنة النوعية للرياضة في الحزب، وعدد من رموز الرياضة والإعلام الرياضي في مصر.

وقال اللواء السفير نور رئيس اللجنة النوعية للدفاع والأمن القومي بحزب الوفد، إن الحزب سيظل دائما داعما ومساندا للرياضة في مصر، كإحدى أدوات القوة الناعمة الداعمة للدولة المصرية، ورفع الوعي لدى المواطنين بأهمية ممارسة الرياضة للفرد والمجتمع.

ولفت نور إلى أهمية دور الإعلام كداعم أساسي وقوي للدولة، وكيف يهدد الإعلام الهدام أمن واستقرار الوطن، مشددا على أهمية الإعلام في رفع مستوى الوعي لدى الجميع.

وأكد الدكتور عبد اللطيف صبحي نائب رئيس اللجنة النوعية للرياضة في حزب الوفد، أن اللجنة تحرص دائما داخل الحزب لإظهار التمييز الرياضي في مصر.

ورحب الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد بالحضور، ناقلا تحيات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ للحضور، مؤكدا أن الإعلام الرياضي يحمل على عاتقه عبئا كبيرا ودور مهم جدا وهو نشر الوعي لدي المواطنين، خاصة وأن الرياضة تشغل اهتمام كبير لدى العالم كله.

وأضاف زين الدين أن الإعلاميين الرياضيين يحملون رسالة مهمة جدا جعلتني اتطلع في وقت من الأوقات إلى أن أكون صحفيا متخصصا في شئون الرياضة وأن أكون ناقدا رياضيا لشغفي بهذا المجال.

وأشار محمد الإتربي مقرر اللجنة النوعية للرياضة في الحزب إلى أن الوفد يعمل جاهدا على جمع الأفكار الموافقة لتنفيذها، خاصة في مجال الرياضة ومن خلال الفعاليات ومشروعات القوانين التي تدعم الرياضة والرياضيين وهو ما يحرص عليه الوفد بشكل مستمر.

وأعرب الدكتور وليد مرسي وكيل كلية التربية الرياضية عن سعادته باستضافة حزب الوفد لرموز الرياضة والإعلام الرياضي، وحرصه الدائم على احتضان الإعلام الرياضي الذي هو منارة الرياضيين في مصر، بما يسهم في نهضة هذا المجال.

ووجه الإعلامي وليد حيدر الشكر لحزب الوفد الذي يأتي تكريمه للإعلام الرياضي من منطلق تقدير وتثمين لدور الرياضيين في مصر، مؤكدا أنه ليس للوفد تقدير في مجالات الثقافة والسياسة والاقتصاد فقط، ولكن في مجال الرياضة أيضا.

وأعرب حيدر عن سعادته البالغة وفخره بالتخرج من مدرسة ماسبيرو التي لم تكن فقط مشاركة في تحرير عدد كبير من الدول العربية، وكذلك استراتيجية حرب أكتوبر ولكن أيضا شارك في الريادة الرياضية.