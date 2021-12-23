الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. قطع التيار الكهربائى عن قرية صفط الشرقية بالمنيا

الدكتور محمد حلمي
الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن قطع التيار الكهربائي عن قرية صفط الشرقية التابعة للوحدة المحلية لقرية تلة غدا الجمعة، وذلك لأعمال الصيانة التي تقوم بها شركة الكهرباء بمحطة مياه الشرب بقرية صفط الشرقية.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا إنه سيتم قطع التيار الكهربائي غدا الجمعة عن قرية صفط الشرقية التابعة للوحدة المحلية لقرية تلة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا نظرا لأعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة بمحطة مياه الشرب بصفط الشرقية، مشيرا إلى الحرص على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي خلال أقل فترة زمنية ممكنة.

المنيا قطع التيار الكهربائي عن قرية صفط الشرقية أعمال صيانة بمحطة مياه الشرب غدا الجمعة الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

الأزمة الاقتصادية تخطف "فرحة الميلاد" من بيوت لبنان

سهرة «سوبر ستار» على شاشة «سى بى سى» ليلة رأس السنة

زوجة جابر عصفور تكشف حالته الصحية: «دعواتكم له»

غدًا.. قطع التيار الكهربائى عن قرية صفط الشرقية بالمنيا

خبراء: الجنيه يصمد أمام العملات الأجنبية بفضل الإصلاحات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

لماذا لا يفضّل المصريون المدن الجديدة؟

جيلان صلاح

حظر نشر: معركة امرأة وحيدة

د. محمد عفيفي

أفغانستان: جناية الجغرافيا وقسوة التاريخ «١- ٢»

حسين دعسة

بدعم وتحفيز ملكي.. البرلمان العربي تحت قبة مجلس الأمة الأردني

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: محادثات مستشار الأمن الأمريكى فى إسرائيل لا ترتقى للمستوى المطلوب

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى