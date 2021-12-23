غدًا.. قطع التيار الكهربائى عن قرية صفط الشرقية بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن قطع التيار الكهربائي عن قرية صفط الشرقية التابعة للوحدة المحلية لقرية تلة غدا الجمعة، وذلك لأعمال الصيانة التي تقوم بها شركة الكهرباء بمحطة مياه الشرب بقرية صفط الشرقية.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا إنه سيتم قطع التيار الكهربائي غدا الجمعة عن قرية صفط الشرقية التابعة للوحدة المحلية لقرية تلة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا نظرا لأعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة بمحطة مياه الشرب بصفط الشرقية، مشيرا إلى الحرص على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي خلال أقل فترة زمنية ممكنة.