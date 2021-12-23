الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس طبيب بتهمة قتل والدته والشروع فى إنهاء حياة والده بالمحلة

حبس
حبس

أصدرت النيابة العامة في مركز المحلة، اليوم الخميس، قرارًا بحبس طبيب بشري 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته والشروع في قتل والده، وإيداعه في إحدي المصحات النفسية.

وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وما أن انتهى الطب الشرعي من تشريح الجثمان تم تسليمها لذويها ودفنها بمقابر أسرتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشف التحريات إصابة المتهم باضطرابات نفسية وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وشهدت منطقة منشية الزهراء بالمحلة قيام المتهم بقتل والدته وشروعه فى قتل والده بآلة حادة لمروره بأزمة نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بمنطقة منشية الزهراء. انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين مقتل ربة منزل وإصابة زوجها بإصابات متفرقة، وقيام نجلهما ويعمل طبيب بشرى، بارتكاب الواقعة، لمروره بأزمة نفسية، فتم ضبط المتهم وأمرت النيابة بحجزه لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكشف جيران المتهم ممن شاهدوا الواقعة، أن المتهم قام بخنق والدته وطارد والده بسلاح أبيض وأحدث به إصابات بالغة محاولا قتله ولكن تمكن الجيران من إنقاذه.

وأوضح الجيران أن الشباب تمكنوا من السيطرة على المتهم وتوثيقه بالحبال وتسليمه للشرطة ونقل المصاب للمستشفى.

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وائل لطفي

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