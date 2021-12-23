«زراعة بورسعيد» توفر 25% من التقاوي والسماد ومياه الري

ثاني ندواتها الإرشادية الحقلية:

أقامت مديرية الزراعة ببورسعيد، اليوم الخميس، ثاني الندوات الإرشادية الحقلية بعد الزراعة، بأرض المزارع محمد فرحات بجمعية الأمل بمركز الاستصلاح، واستهدفت الندوة توعية المزارعين حول الأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح، وكيفية خدمة أرض محصول القمح قبل الزراعة والتعرف علي أهم الأصناف التي يجب زراعاتها بأراض القطاع الزراعي ببورسعيد، وطرق الزراعة المختلفة.

وتضمنت الندوة التأكيد على أهمية الزراعة علي مصاطب لما لها أهمية في توفير 25% من كمية التقاوي والسماد ومياه الري، وتطرقت الندوة للتعرف علي المعدل المناسب من كمية التقاوي المستخدمة، ومواعيد الري المناسبة، والعوامل التي يجب مراعاتها عند سقوط الأمطار، وما يجب على المزارع في هذه الفترة العمرية للنبات، وضرورة المرور والمتابعة الجيدة للزراعات، وإبلاغ مهندسين الإرشاد الزراعي بأي إصابات تظهر، حتى يمكن التوصية بالمبيدات المصرح رشها، وتم التشديد على ضرورة الاهتمام بتعميق الزواريق، وتطهير المصارف.

وقامت لجنة زراعة بورسعيد بالمرور على الحقول الإرشادية بالمنطقة وفحصها، وتبين أن الحالة العامة جيدة بالحقول المنزرعة بصنف مصر 3، وصنف سدس 14، وسخا 95، ولا توجد إصابات حتى الآن، وتمت توصية المزارعين بفحص الزراعات حتى لا تصاب في هذة الفترة، ورش المبيد المناسب إذا وجدت الإصابة.

وأكد الدكتور حسني عطية مدير عام الزراعة ببورسعيد، أن المنزرع من محصول القمح بنطاق القطاع الزراعي بلغ 14 ألفًا و588 فدانًا و15 قيراطًا، وأن المستهدف زراعته 13805 فدادين و23 قيراطًا، ونصيب الحقول الإرشادية من المساحة 40 حقلًا، وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية المجانية للنهوض بزراعة محصول القمح.

وأضاف أن الخدمة الإرشادية المجانية عبارة عن 45 كيلوجرامًا تقاوي للفدان لكل حقل إرشادي منزرع بالأراضي القديمة، و60 كيلو جرام تقاوي بالأراضي الجديدة بالأصناف الواردة من مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث المحاصيل الزراعية قسم بحوث القمح، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي لدعم المزارعين بالتقاوي لزراعتها بالحقول.

وكشف الدكتور حسني عطية، عن أصناف يتم زراعتها لأول مرة بالقطاع الزراعي ببورسعيد وهي: سخا 95 ومصر 3 وسدس 14 وجيزة 171، مشيرًا إلي انه تم تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي بمبلغ 820 جنيهًا بدرجة نقاوة 235 قيراطًا.