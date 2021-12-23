تجديد حبس زوجين بتهمة سرقة فرع شركة اتصالات فى المعادى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس موظف بإحدى شركات الاتصالات، وزوجته، 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة الفرع محل عمله.

وتبلغ لقسم شرطة المعادي من أحد الأشخاص، مدير إداري بفرع إحدى شركات المحمول، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة الخاصة بفرع الشركة محـل عمله وكذا الاستيلاء على عدد 34 هاتفا محمولا "ماركات مختلفة" مـن داخلهـا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومـن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين موظف أمن إداري بفرع الشركة محل البلاغ، وزوجته "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقـر الأول بأنه نظرا لطبيعة عمله بفرع الشركة وعلمه بتواجد مبالغ مالية بـداخل خزينة الفرع وتمكنـه مـن التحـصـل علـى الأرقام السرية الخاصة بها، اختمر في ذهنه فكرة سرقتها وعقب ذلك قام بتسليم المسروقات لزوجته المتهمة الثانية، ولاذت بالفرار.

وبمواجهة زوجته بما جاء بأقوال الأول أيدتها، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما، وكذا مبلغ مالي مـن متحصلات الواقعـة.

واعترف الزوجان بإنفاق المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.