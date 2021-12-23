السبت.. المطرب مصطفى شوقي وفرقته ضيوف برنامج «واحد من الناس»

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل يستضيف الإعلامي عمرو الليثي المطرب مصطفى شوقي وفرقته الموسيقية، ويتحدث مصطفى عن بدايته مع الموسيقى ومحطات الفشل والنجاح في مشواره، كما يكشف أسرار وكواليس أغنية ملطشة القلوب التي كانت السبب في شهرته والتي تجاوزت 11 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

كما يتحدث شوقي، عن علاقته بالمنتج نصر محروس الذي قدمه لعالم الغناء بشكل احترافي، والكيميا التي حدثت بينهم في العديد من الأغاني التي حققت نجاح مبهر.

ويكشف عن سر مساعدة الكابو حميد الشاعرى له و تنمية موهبة التلحين عنده، ويذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء السبت المقبل علي شاشة الحياة.