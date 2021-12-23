الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة مواد البناء من موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الخميس، حبس 3 متهمين لمدة15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مواد بناء من موقع تحت الإنشاء بمدينة بدر،  كما طلبت النيابة بسرعة إستكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين هم «ع .م، إ .ح، ك .ح» عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مواد البناء من المواقع تحت الإنشاء بهدف بيعها والكسب الغير مشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر، من ضبط 3 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة محملة 16 شداد حديد مختلف الأحجام، وعدد 61 مقصًا معدنيًا.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات بمدينة بدر.

باستدعاء مشرف أمن شركة المقاولات، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة نيابة بدر موقع

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