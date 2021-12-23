المتهمون بالتعدي على رئيس حي عين شمس يستأنفون على حكم حبسهم

تقدم دفاع 6 متهمين صادر بحقهم حكما بالحبس 7 سنين مع الشغل والنفاذ، اليوم الخميس، باستئناف على الحكم الصادر ضدهم إدانتهم بالاعتداء على رئيس حي عين شمس.

و كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمدينة نصر، برئاسة المستشار معتز أباظة، قد قضتبالحبس 7 سنين مع الشغل والنفاذ لـ 6 متهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وأقام المحاميان محمد الأجرود وآية عاشور، دفاع رئيس الحي مدنيًا دعوى ضد المتهمين بمبلغ 100 ألف وواحد.

- تفاصيل الواقعة



كان قسم شرطة مدينة نصر، قد تلقى بلاغًا من اللواء دكتور ماهر هاشم رئيس حى عين شمس، بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلًا السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي"، فوجئ بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدى عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة تحديد وضبط المتهمين وأسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم المذكور سائق مقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من مقاول له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، باستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبالاشتراك مع سائق "توك توك" – مقيم بمحافظة الجيزة تم ضبطه، وشخصين آخرين "جارٍ ضبطهما".

- مصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض" سبب الواقعة

وحدث ذلك لقيام المجني عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض"، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبيل ذلك قام بمراقبته مع باقي المتهمين وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالى، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم الرئيسي وهو سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من مقاول- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، باستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبالاشتراك مع سائق توكتوك مقيم بمحافظة الجيزة تم ضبطه، وشخصين آخرين جارٍ ضبطهما، لقيام المجني عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض"، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبيل ذلك قام بمراقبته مع باقي المتهمين وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالي.