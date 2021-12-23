الخميس 23 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تراجع إيرادات «المحكمة» بعد 4 أسابيع من العرض

فيلم المحكمة
فيلم المحكمة

تراجعت إيرادات فيلم «المحكمة» خلال الأسبوع المنقضي إلى حدٍ كبير، حيث سجل هذا الأسبوع إيرادات بقيمة 440 ألف جنيه؛ لتصل كل إيراداته خلال 4 أسابيع من العرض إلى 4 ملايين جنيه و500 ألف، وهي إيرادات مقبولة إلى حد كبير خلال هذا التوقيت.

وجاء تراجع إيرادات الفيلم مع تراجع إيرادات كافة الأفلام المصرية مؤخرًا بسبب عرض الفيلم العالمي الشهير «سبايدر مان» الذي يحقق اكتساحًا لشباك التذاكر المصري والعالمي في الوقت نفسه ووصل إلى 22 مليونًا في مصر حتى الآن.

فيلم «المحكمة» من بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم؛ فتحي عبدالوهاب، وغادة عادل، ومحمود عبدالمغني، وصلاح عبدالله، وجميلة عوض، ونجلاء بدر، وأحمد خالد صالح، وكريم عفيفي، ومحمد مهران، وأحمد داش، ومايان السيد، وعارفة عبدالرسول، وسليمان عيد، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج أحمد السبكي.

ويسلط الفيلم الضوء على 6 قضايا اجتماعية هامة وهي: قضايا مدنية، ومحكمة أسرة، واغتصاب، وميراث، وتحول جنسي، وتتعرض الفنانة مايان السيد، للاغتصاب من قبل الفنان أحمد داش، الذي يجسد شخصية المغتصب خلال أحداث الفيلم، وتتوالى الأحداث وسرد القضايا. 

وشكل التراجع أيضًا فيلم «عروستي» بطولة الفنان أحمد حاتم، والفنانة هنا الزاهد، الذي حقق خلال الأسبوع المنقضي 162 ألفًا فقط لتصل كل إيراداته منذ عرضه وحتى اليوم إلى 12 مليون جنيه و200 ألف وتشارك البطولة الفنانة الشابة هنا الزاهد، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ومن المنتظر أن تنتعش السينما المصرية خلال الأيام القليلة القادمة بطرح مجموعة من الأفلام الضخمة بطولة النجوم أحمد عز، والنجم أحمد السقا، وعدد كبير من النجوم بموسم رأس السنة وأعياد الميلاد وسط منافسة قوية.

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وائل لطفي

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