الخميس 23 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

تحذير مهم من «التموين» للبدالين والمخابز البلدية

وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا وزاريا لوزير التموين والتجارة الداخلية، والذي يحظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم، ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية الذكية ترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأي سبب من الأسباب.

وتضمن القرار أنه في حالة وجود أي بطاقة تموين لدى بدال أو مخبز سيتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار يتم سحب الترخيص نهائيا، كما يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفي حالة التكرار يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها فى المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيا.

كان قد أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يسمح بإصدار بطاقة تموينية جديدة لمن يتزوج حديثًا، بينما تظل قاعدة بيانات مستحقي الدعم الحالية كما هي، جاء ذلك على هامش  المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء الموافق 22 من الشهر الجاري بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحضور وزير الزراعة، ورئيس الأغلبية بالبرلمان، ورئيس لجنة الزراعة بالنواب، وأعضاء لجنة السكر، ولفيف من قيادات وزارة التموين ورؤساء شركات السكر.

كما شدد وزير التموين والتجارة الداخلية على عدم إضافة مواليد أو إضافة أبناء إلى البطاقات التموينية، وأنه مسموح باستخراج بطاقات تموينية جديدة فقط من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وأنه لا مساس بالبطاقات القديمة.

حيث قام وزير التموين والتجارة الداخلية بإعلان أسعار توريد المحاصيل السكرية هذا الموسم، حيث تم زيادة سعر توريد القصب بواقع 90 جنيهًا للطن، وبالنسبة للبنجر بزيادة 75 جنيهًا للطن.

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