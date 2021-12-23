الخميس 23 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفلة لدغها ثعبان بمنزلها في جرجا بسوهاج

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بجرجا جنوب محافظة سوهاج، اليوم الخميس، بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها على إثر تعرضها للدغة قاتلة من  ثعبان سام أثناء لعبها بمنزل أسرتها بقرية جرجا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة، والتى أصدرت قرارها السابق.

وورد إخطارًا لمديرية أمن سوهاج، يفيد بوفاة طفلة عقب تعرضها للدغ ثعبان بمنزلها بدائرة مركز جرجا، وتم نقلها للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها، وتحرير المحضر اللازم.

وبالفحص، تبين وصول الطفلة "هالة.أ" عمرها عامين، وتقيم بدائرة مركز جرجا إلى مستشفي جرجا العام "جثة هامدة" إلى المستشفى وأكدت أثرتها أن ثعبان سام السبب في وفاتها.

وبسؤال والد الطفلة الرضيعة ويُدعى  “السيد . م ” 28 سنة عامل، أفاد بأنه أثناء لهو ابنته بالمنزل لدغها ثعبان، مما أدى لوفاتها، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة التى صرحت بدفن الجثة.

سوهاج جثة طفلة دفن ثعبان مشرحة مستشفى جرجا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا

مدبولي: اختيار القاهرة لاستضافة الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي 2024

تمثال محمود ياسين يزيّن ساحة قصر ثقافة بورسعيد (صور)

آخرهم حنان ترك.. فنانون ورطتهم صفحات مزورة في أزمات

«أمطار ورياح شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. أساس التنمية المستدامة

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

«أبومازن» يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى

مستشار الأمن القومى الأمريكى: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل