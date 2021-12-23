التصريح بدفن جثة طفلة لدغها ثعبان بمنزلها في جرجا بسوهاج

صرحت النيابة العامة بجرجا جنوب محافظة سوهاج، اليوم الخميس، بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها على إثر تعرضها للدغة قاتلة من ثعبان سام أثناء لعبها بمنزل أسرتها بقرية جرجا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة، والتى أصدرت قرارها السابق.

وورد إخطارًا لمديرية أمن سوهاج، يفيد بوفاة طفلة عقب تعرضها للدغ ثعبان بمنزلها بدائرة مركز جرجا، وتم نقلها للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها، وتحرير المحضر اللازم.

وبالفحص، تبين وصول الطفلة "هالة.أ" عمرها عامين، وتقيم بدائرة مركز جرجا إلى مستشفي جرجا العام "جثة هامدة" إلى المستشفى وأكدت أثرتها أن ثعبان سام السبب في وفاتها.

وبسؤال والد الطفلة الرضيعة ويُدعى “السيد . م ” 28 سنة عامل، أفاد بأنه أثناء لهو ابنته بالمنزل لدغها ثعبان، مما أدى لوفاتها، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة التى صرحت بدفن الجثة.