الدواء: فتح باب التسجيل لورشة عمل عن إدراج متغيرات لمستحضرات التجميل

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بكيفية إدراج وإعادة إدراج وإجراء متغيرات لمستحضرات التجميل المصنعة محلياً، والمصنعة لصالح الغير.



وتهدف الورشة إلى التعريف بالمنصة الإلكترونية "EGY COSM"، والخاصة بإدراج وإعادة إدراج وإجراء متغيرات على مستحضرات التجميل، مع تسليط الضوء على كيفية استخدام المنصة المميكنة بجميع الخدمات المقدمة من خلالها.



وقالت إنه من المقرر انعقاد الورشة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين ٢٨ و٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ بإحدى فنادق القاهرة، لافته إلى أن الورشة مقدمة إلى ممثلي المصانع المحلية، وشركات التصنيع لدى غير العاملة في مجال مستحضرات التجميل.



وأشارت إلى أن الفاعليات من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الاثنين الموافق ٢٧ ديسمبر٢٠٢١.



وأضافت أن المتدرب سيحصل على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.



وأعلنت هيئة الدواء المصرية، بدء فاعليات المرحلة الثالثة من مبادرة الرعاية الصيدلية ممارسات دوائية متميزة ١٠٠ مشروع، الخاصة ببرنامج حوكمة استخدام المضادات الحيوية، حيث تمت عملية التقييم قبل النهائي للمشروعات التطويرية في مجال مضادات الميكروبات.



وقالت الهيئة إن عدد المشروعات المشاركة بلغت ٣٧ مشروع، من ١٢ قطاع وهيئة، شملت المستشفيات التابعة لكل من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، هيئة الرعاية الصحية، مديريات الشئون الصحية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.



وأضافت الهيئة أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثالثة من المبادرة، التصفيات قبل النهائية، ثم تتبعها المناقشات النهائية والتي يتم فيها اختيار أفضل المشروعات التطويرية في حوكمة استخدام مضادات الميكروبات.



ويعد برنامج حوكمة استخدام المضادات الحيوية أحد برامج المبادرة والتي تهدف إلى تطوير خبرات ومهارات الصيادلة المشاركين فيما يتعلق بالممارسات الدوائية السليمة والاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، والذي ينعكس بدوره على الحد من انتشار مقاومة البكتريا لمضادات الميكروبات.