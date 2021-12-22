وكيل الشباب والرياضة ببورسعيد يكشف كواليس وفاة حارس مرمى بورفؤاد

وكيل رياضة بورسعيد يكشف كواليس وفاة حارس مرمي نادي بورفؤاد

كشف عبدالفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، عن كواليس وفاة اللاعب أحمد أمين حارس مرمي نادي بورفؤاد، الذي وافته المنية إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأوضح عبدالفتاح حافظ، أن حارس المرمى بعد انتهائه من أداء المران مع فريقه شعر بتعب شديد وحمله زملاؤه إلى غرفة الملابس وفشلت محاولاتهم لإنعاشه، فقاموا بنقله إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقدم وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد التعازي لوالد اللاعب محمد أمين، وكذلك المدير الفنى للفريق الأول ببورفؤاد أحمد صالح عبدالعزيز، ومدرب الحراس كرم على حسن.

وفي سياق متصل، نعى النادي المصري البورسعيدي، اللاعب أحمد أمين حارس نادي الرباط وأنوار السفن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وجاء كالتالي: مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية، ينعى بخالص الحزن والأسى اللاعب أحمد أمين حارس مرمي نادي الرباط والانوار الذي وافته المنية اليوم بعدما سقط مغشيًا عليه عقب نهاية مران الفريق اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.