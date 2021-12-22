إيطاليا تسجل 146 وفاة و36293 إصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 146 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء انخفاضا من 153 في اليوم السابق، في حين ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية إلى 36293 من 30798 إصابة في اليوم السابق.



وهذه هي المرة الثانية التي يزيد فيها عدد المصابين اليومي بالفيروس على 30 ألفا منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.



ومنذ ظهور المرض في إيطاليا في فبراير من العام الماضي سجلت البلاد 136077 وفاة مرتبطة بكوفيد-19، وهو ثاني أكبر عدد م الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع عالميا.



وسجلت إيطاليا 5.5 مليون إصابة حتى الآن.