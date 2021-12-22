الأربعاء 22 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل 146 وفاة و36293 إصابة بكورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 146 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء انخفاضا من 153 في اليوم السابق، في حين ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية إلى 36293 من 30798 إصابة في اليوم السابق.
 

وهذه هي المرة الثانية التي يزيد فيها عدد المصابين اليومي بالفيروس على 30 ألفا منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.
 

ومنذ ظهور المرض في إيطاليا في فبراير من العام الماضي سجلت البلاد 136077 وفاة مرتبطة بكوفيد-19، وهو ثاني أكبر عدد م الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسع عالميا.
 

وسجلت إيطاليا 5.5 مليون إصابة حتى الآن.

إيطاليا كورونا فيروس كورونا الصحة وزارة الصحة الإيطالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العدالة التى طال انتظارها

الأكثر قراءة

غلق مستشفى الجنزوري عام وسجن صاحبها 10 سنوات للاتجار في الأعضاء البشرية

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسى

إصابة حنان ترك وأسرتها بفيروس كورونا

الآن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021- 2022

اليمن يخفض أسعار البنزين للمرة الثانية فى أقل من 10 أيام

إضاءة مبنى الديوان العام فى بورسعيد باللون الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

كيف أصبح التيجراى الشعلة التى تهدد إثيوبيا بالاحتراق؟

حسين دعسة

مجلس الأمن.. والاستيطان اليهودي بعد القرار 2334

محمد العسيري

الصعيد يشدو مجددًا: عندنا فَرحْ واتنصبْ

د.محمد شادي

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص: أربعون عامًا من الجمود

صفوت البياضي

نوبة صحيان لمواجهة كورونا

د. بهي الدين مرسي

هل بات التنمر كالماء والهواء؟

خالد عكاشة

مَنْ ساعد أبى أحمد كى يعود مجددًا؟

سيد أبو زيد يكتب : تدخلكم مرفوض ..

صور

مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى كأس السوبر الإفريقى

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

أجواء أوروبية تخيم على محافظات الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

عضو كنيست إسرائيلى يعتدى على شابين مقدسيين بالضرب

الرئاسة الفلسطينية تدين دعوة منصور عباس للاعتراف بيهودية الدولة

حزب الشعب يطالب بعزل رئيس القائمة العربية بالكنيست الإسرائيلى