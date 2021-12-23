رابط تسجيل استمارة امتحان الشهادة الإعدادية الإلكترونية 2021-2022 وحقيقة تعطيل الدراسة

يواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية 2021-2022 لدخول الامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم استجابة دعوة الوزارة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول الامتحانات للفصل الدراسي الأول خلال الفترة من يوم 13 ديسمبر وحتي 28 ديسمبر 2021.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية 2021

وأوضحت وزارة التربية والتعليم كيفية تسجيل استمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2021، في إطار حرصها على تحويل خدماتها التعليمية إلى رقمية استفادة من التطور التكنولوجي وتقليل الزحام بين الطلاب في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وظهور متحور أوميكرون الجديد.

طالبت الوزارة الطلاب الراغبين في تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية 2021 باستخراج ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم المصرية، ولكن لم يتمكن الطلاب من التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية الا باستخدام البريد الموحد للطلاب.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021

أولًا: تفعيل الطالب حسابه البريدي الموحد عبر الرابط التالي: "من هنا".

ثانيًا: يكتب الطالب بياناته والرقم القومي الخاص به .

ثالثًا: تسجيل الدخول إلى وزارة التربية والتعليم لتسجيل الاستمارة الإلكترونية عبر رابط "من هنا".

رابعًا: يكتب الطالب الحساب الخاص وكلمة المرور.

خامسًا: ارفاق نفس الصورة الشخصية الموجودة في الاستمارة الورقية.

سادسًا: النقر علي حفظ ثم اختيار أيقونة اعتماد.

أخيرًا: طباعة الاستمارة نسختين.

وشددت وزارة التربية والتعليم أنه على جميع المدارس يجب القيام بطباعة كشوف 12 د الإلكترونية، وتسليمها إلي لجنة النظام والمراقبة بعد تسجيل الطلاب في الاستمارة الإلكترونية والتأكد من صحة البيانات المدونة.

حقيقة تأجيل الامتحانات وتعطيل الدراسة

وعن حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول وتعطيل الدراسي في المدارس بسبب تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا، كشف الدكتور طارق شوقي حقيقة تلك الأخبار في بيان صحفي.

وقال "شوقى"، إنه لم يتم تأجيل الدراسة ولن يتم إلغاء الامتحانات وتحويلها إلى أبحاث كما حدث من قبل، مؤكدًا استعداد وجاهزية لكافة الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور أوميكرون .

وأضاف الوزير أن اللجان الامتحانية سوف تحتوي على عدد 15 طالبًا فقط في كل لجنة ويتم كشف درجة الحرارة قبل الدخول إلى المدارس، ولم يتم دخول الطالب الذي لا يرتدي الكمامة الطبية الوقائية.