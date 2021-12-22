«جورج وسوف» يشارك فى احتفالية رأس السنة فى بيروت

يستعد النجم السوري جورج وسوف لإحياء حفل رأس السنة يوم 31 ديسمبر، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة بيروت في لبنان.

ويقدم جورج وسوف خلال الحفل، باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور، ومن بينها: «يا بياعين الهوى، ويا ليل العاشقين، وبتعاتبني على كلمة، وقدك المياس، وطبيب جراح، وصابر وراضي» وغيرها.

ويُحيي مساء غدٍ النجم جورج وسوف حفلًا غنائيًا ضخمًا داخل أحد الفنادق الكبرى بدبي بالإمارات العربية المتحدة، ويأتي ذلك ضمن احتفالات أعياد الكريسماس ومن المقرر أن يشاركه النجم إبراهيم فارس والمطربة يارا .

أخر حفلات جورج وسوف الغنائية

وشارك جورج وسوف 4 نوفمبر الماضي، في إحياء حفل غنائي على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، وشاركه في الحفل النجم اللبناني وائل جسار، وشهد الحفل اقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

ويعد حفل جورج وسوف عودة قوية لجمهوره في الأردن بعد غياب 18 عامًَا عن إحياء حفلات غنائية هناك، وقام الجمهور باستقبال جورج وسوف استقبال حافل ورفع الجمهور لافتات تحمل جملة "أبووديع اشتقنالك" فيما قام سلطان الطرب بالبكاء بعد هذا الاستقبال، وصعد جورج وسوف على خشبة مسرح الحفل على كرسي متحرك نظرًا لحالته الصحية.

«مسيرتي» عمل وثائقي عن حياة سلطان الطرب

وقدم المخرج دافيد أوريان، سلطان الطرب جورج وسوف، الذي يعد قيمة فنية كبيرة، ومسيرة مهنية طويلة حافلة بالإنجازات والنجاحات، ولا تخلو من الصعوبات والمطبّات والتحديات، عبر عمل وثائقي باسم "مسيرتي"، الأول من نوعه، في ثماني حلقات على "شاهد VIP".