كيف تساعد شخص مصاب بالاكتئاب؟

يعد مرض الاكتئاب من المشكلات التي تتربع على عرش الأمراض النفسية، فوفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فأن 300 مليون من البالغين والأطفال يعيشون مع الاكتئاب.

ووفقًا لما ذكره الأطباء بموقع " healthline" الطبي، فلا يعاني كل شخص من الاكتئاب بنفس الطريقة، ويمكن أن تختلف الأعراض، فالحزن، التشاؤم، الشعور بالذنب، والعصبية المفرطة، جميعها من علامات مرض الاكتئاب

كما أن الانزعاج بأقل الأشياء، والعزلة عن الآخرين، الشعور بطاقة أقل من المعتاد ، والتحرك ببطء، أو تبدو فاترًا بشكل عام، صعوبة في الحصول على ليلة نوم هادئة، تناول أكثر أو أقل من المعتاد والتحدث عن الموت أو الانتحار.

كيف يمكن أن تساعد شخص مكتئب؟

وضع الخبراء عددا من النصائح التي يمكن أن تكون مصدر دعم لصديق مصاب بالاكتئاب، وفقًا لما ذكره موقع " health line" الطبي.

ابدأ محادثة:

دع صديقك يعرف أنك موجود من أجله، حيث يمكنك بدء المحادثة بمشاركة مخاوفك وطرح سؤال محدد، فعلى سبيل المثال، قد تقول:"يبدو أنك كنت تمر بأوقات عصيبة مؤخرًا. ماذا يدور بعقلك؟".

تفاعل مع صديقك باستخدام تقنيات الاستماع النشط:

اطرح أسئلة للحصول على مزيد من المعلومات بدلاً من افتراض أنك تفهم ما يعنيه، كما عليك إظهار التعاطف والاهتمام بلغة جسدك، فقد لا يشعر صديقك برغبة في التحدث في المرة الأولى التي تطلب فيها ذلك، لذا قد يساعدك الاستمرار في إخباره أنك مهتم.

ساعده في العثور على الدعم:

قد لا يدرك صديقك أنه يتعامل مع الاكتئاب، أو قد يكون غير متأكد من كيفية الوصول إلى الدعم، حتى لو كانوا يعرفون أن العلاج يمكن أن يساعد ، فقد يكون من الصعب البحث عن معالج وتحديد موعد، لذا فهي مهمتك الجديدة.

إذا بدأ صديقك مهتمًا بالاستشارة، أعرض عليه مساعدته في مراجعة المعالجين المحتملين، حيث يمكنك مساعدة صديقك في وضع قائمة بالأشياء التي يطلبها المعالجون المحتملون والأشياء التي يريدون ذكرها في جلستهم الأولى.

اعتني بنفسك:

عندما تهتم بشخص يعاني من الاكتئاب، فمن المغري ترك كل شيء إلى جانبه ودعمه، وليس من الخطأ أن ترغب في مساعدة صديق، ولكن من المهم أيضًا أن تهتم باحتياجاتك الخاصة.