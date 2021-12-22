إزالة إشغالات الباعة الجائلين ومصادرة 29 شيشة خلال حملة بأسيوط

أكد اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظ أسيوط على استمرار شن حملات تم إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمراكز وأحياء المحافظة نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية و تعطيل لحركة المرور والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأوضح سكرتير عام المحافظة إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم مشيراً إلى ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع وانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة والتأكيد على تنفيذ الاجراءات المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

وتابع أيمن محروس رئيس حي شرق إنه تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات بتقسيم الياس بلاش وشوارع النميس و عزت جلال وسلامة حجازي بنطاق الحي خلال حملة مكبرة بالتنسيق بين قسم الاشغالات وشرطة المرافق و بإستخدام معدات الحي و بمشاركة مروان إبراهيم والشاذلي محمد نائبي رئيس حي شرق ومسئول الإشغالات بالحي و بالتعاون مع شرطة المرافق لافتاً إلى تحرير محاضر وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق فضلاً عن إزالة والتحفظ على فرش خضار وحواجز حديدية وتند قماش و رفع عربات خشب يد وكارو وفتارين بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء و كفة و ترابيزات و كراسى و حوامل حديد مضيفاً إنه تم مصادرة وضبط 29 شيشة كاملة بعدد من المقاهي والكافيهات بنطاق الحي خلال الحملة وتحرير محاضر بيئة واستكمال باقي الاجراءات و فقاً لقرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.