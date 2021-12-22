الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات عصابة سرقة المساكن بالشروق: «نرصد الشقق الخالية»

سرقة المساكن
سرقة المساكن

أدلى المتهمون بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية، باعترافات تفصيلية أمام نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، موضحين أنهم يرصدون الشقق الخالية التي لا يسكنها أحد.

وأضافوا أنهم يتسللون إليها لسرقتها، حيث يسرقون المجوهرات والأموال وبعض الأجهزة الكهربائية وينقلوا المسروقات عبر سيارة ربع نقل.

أمرت نيابة الشروق، اليوم الأربعاء، طلب تحريات المباحث حول نشاط عصابة سرقة الشقق السكنية بأسلوب "التسلق وكسر الشباك" بمنطقة الشروق.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من مباحث قسم شرطة الشروق بورود بلاغا من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة كمية من الملابس، خاتم ذهب من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "ربع نقل" وتبين أن مالكها "مقيم بالقليوبية" وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخران "لأحدهما معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وأحدهم مستقلاً السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك" وأقر أحدهم بحيازة السلاح النارى للدفاع عن نشاطهم المؤثم.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب المشار إليه وأقروا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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