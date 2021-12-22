النيابة تستمع لأقوال مالك «شقة المرج» المحترقة

استمعت جهات التحقيق بالمرج، اليوم الأربعاء، لأقوال مالك شقة سكنية نشب فيها حريق.

وأشار المالك، في التحقيقات، إلى أنه لا يعرف سبب اشتعال النيران بالشقة، وأنه حاول إخماد الحريق لكنه فشل.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يُفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.