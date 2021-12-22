الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستمع لأقوال مالك «شقة المرج» المحترقة

حريق شقة
حريق شقة

استمعت جهات التحقيق بالمرج، اليوم الأربعاء، لأقوال مالك شقة سكنية نشب فيها حريق.

وأشار المالك، في التحقيقات، إلى أنه لا يعرف سبب اشتعال النيران بالشقة، وأنه حاول إخماد الحريق لكنه فشل. 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يُفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

الحماية المدنية قسم شرطة النيابة العامة التحقيق شرطة النجدة

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