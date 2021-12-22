الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل قانون تنظيم الجامعات

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 3596 لسنة 2021، اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

ونص القرار على أن يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها مادة جديدة رقم 80 مكرراً نصها الآتى:

- بالنسبة للدراسة بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة فيعامل الطالب الذي لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمي المطلوب لاجتياز المستوى معاملة الطالب الباقي للإعادة وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح الداخلية للكليات.

وبينما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وتضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات تعديل المادة رقم 121، لتصبح "مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، حسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش".

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الرؤية الفكرة في التطبيق والتعديل للقانون ولنظم الدراسة ترجع إلى أنَّ الرئيسي عبدالفتاح السيسي منذ عام ونصف وجه بدراسة نظم «التعليم المتسارع» وفقاً لمتطلبات العصر الحديث.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار في تصريحات صحفية له أنَّ تاريخ تعديل المادة يرجع إلى أنَّه في شهر فبراير الماضي، وافق الأعلى للجامعات على تغيير المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات لسنة 72، مشيراً إلى أنَّ مجلس الوزراء وافق على التعديل، وذلك وفقاً للتوجه العالمي في التعليم لمواكبة التطور العالمي، لافتًا إلى أنَّ اللوائح التنفيذية للقوانين تحتاج لمراجعة مستمرة لمواكبة التطور المستمر.