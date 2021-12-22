غدًا.. العرض السمعي البصري «لا يكف عن الطنين» بساحة بساريا للفنون

تنظم مؤسسة بساريا للفنون عرض “لا يكف عن الطنين“ وذلك يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر في تمام السابعة مساءًَ بساحة بساريا للفنون.

“لا يكف عن الطنين” هو عرض سمعي/بصري لــ مريم دهب وهشام عطا الله ومؤمن محمد. عن العرض" في واقع غير مألوف، تصدر أصوات من مصدر مجهول في محاولات مستمرة للتواصل والتكيف مع الكائنات والعوالم المحيطة. العرض تجربة تخيلية لتتبع إشارات إنذار بعيدة ومتقطعة تحاول الظهور من حين لآخر.

عمل الفنانين معًا على إنتاج العرض خلال إقامتهم الفنية لمدة شهر ضمن برنامج باﭪ_لاب بإرشاد فني من الفنان عمر عادل.

مريم دهب نحاتة وفنانة بصرية، مهتمة بالطبيعة وهندسة الصوت، تصمم وتنحت آلات موسيقية من الفخار، مهتمة بالحكي الشفهي، الكتابة والوسائط المتعددة، تخرجت من مختبر الوسائط من معهد سيلاس. تعمل مريم ميسرة في مجال الفنون والبيئة، يسرت ورش نحت آلات موسيقية فخار في مخيم أضف بلبنان والعديد من الورش الأخرى، أقامت معارض فنية في شباك الفن بمعهد جوته القاهرة، وجاليري خان المغربي، وأتيليه الإسكندرية، ومعارض أخرى، مهتمة بدمج الفنون البيئة في التعليم البديل. خريجة مدرسة الميسرين التربويين بألوان وأوتار، وزمالة لازورد بالجامعة الأمريكية عام 2021. حصلت مريم على البكالوريوس من قسم النحت بجامعة الإسكندرية عام 2018.

هشام عطا الله فنان صوتي متعدد التخصصات، ومنتج موسيقى إلكترونية. تأثرت أعمال هشام بالعديد من المؤثرات، حيث يستخدم الوسائط المتعددة والعديد من الآلات الموسيقية والأدوات التقنية لترجمة المفاهيم الصوتية، وخلق تجارب سمعية. بدأ هشام بإنتاج الموسيقى منذ عام 2014، حيث ألف وصمم وخلط العناصر الصوتية المختلفة للكثير من الأعمال مثل الأفلام الوثائقية والتركيبات الفنية الصوتية البصرية والمسرحيات، بالإضافة إلى الكثير من الأعمال الأخرى.

مؤمن محمد من مواليد الإسكندرية عام 1996، حاصل على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية والبرمجيات في عام 2018. بدأ الممارسات الفنية في عام 2017 كمصور، وعمل على تحميض الأفلام. ثم اتجه عام 2019 إلى تعلم الفنون البصرية والعمل على استغلال المساحات الفنية لتقديم عروض المحتوي البصري، والمشاركة في عروض موسيقية - أدائية - معارض تفاعلية. من أهم المشروعات التي قام مؤمن بتنفيذها مشروع تدفقات بصرية، وتم عرض المشروع في مساحة Unity التابعة لمركز الجزويت الثقافي، ومشروع فولكو تشير، ضمن مشروع خلف الأبواب التابع لمؤسسة مدرار. وأخيرًا شارك مؤمن في معرض تقاطعات مرئية، وهو معرض بصري يتحدث عن التقاطعات بين الحياة والعقل وصراعات النفس البشرية والتجليات الإلهية في فترة الحجر الصحي.

“لا يكف عن الطنين“ نتاج الإقامة الفنية الرابعة من باﭪ_لاب.

باﭪ_لاب هو معمل فني يهدف إلى تدريب وتشجيع الفنانين على إنتاج أعمال فنية متداخلة التخصصات ما بين الموسيقي الإلكترونية/ فنون الصوت والفنون الرقمية. يقدم المعمل أربع إقامات مختلفة، تستضيف كل إقامة لمدة شهر فنان/ة ناشئ من اختصاص إنتاج الموسيقى الإلكترونية/فنون الصوت وفنان/ة ناشئ من اختصاص إنتاج الفنون الرقمية يعملان سويًا تحت إشراف فنان محترف على إنتاج عمل فني واحد متداخل التخصصات يعرض للجمهور في عرض فني بعد نهاية كل إقامة.

باﭪ_لاب من إنتاج بساريا للفنون، هذا المشروع ممول من الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية.