الأربعاء 22 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار جزئى فى منزل مكون من 3 طوابق ببنى سويف

المنزل
المنزل

أوصت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بإخلاء منزل مكون من 3 طوابق، بمنطقة الغمراوي بمدينة بني سويف، تعرض لانهيار جزئي، مساء أمس الثلاثاء، دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بتعرض منزل مكون من 3 طوابق، بحي الغمراوي لانهيار جزئي بأحد جدرانه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية إلى موقع البلاغ، بشارع 6 بمنطقة الغمراوي، وتبين أن المنزل ملك "هدى. ع. ا" ومكون من 3 طوابق "أرضي وطابقين علويين" ولم ينتج عن الانهيار أية خسائر فى الأرواح.

وانتقلت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، لموقع البلاغ، للمعاينة، بتكليف من المحاسب هاني الجويلي، رئيس المركز، حيث أوصت اللجنة بإخلاء المنزل مؤقتًا لحين تنكيس الحائط المتصدع، وإحالة الأمر إلى لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاستصدار القرار المناسب بشأنه.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، كما أخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة بني سويف.

غرفة عمليات بني سويف الأجهزة الأمنية الوحدة المحلية الأرواح انهيار جزئي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدائرى كدليل على رداءة الماضى

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