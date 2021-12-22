مصرع شخص وتهشم 3 سيارات إثر سقوط بلكونة بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه في سقوط سقف شرفة عقار قديم، بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، جراء الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة بالتزامن نوة الفيضة الصغرى.

وتلقى حي شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، بلاغًا بسقوط سقف بلكونة بالدور الرابع علوي بالعقار تقاطع محمد شبل البسيوني مع شارع المشير، مما أسفر عن حالة وفاة، وتلفيات في 3 سيارات أسفل العقار.

وتوجه على الفور الجهات المعنية بحي شرق الإسكندرية، وقوات الأمن بقسم سيدي جابر، وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل حالة الوفاة بسيارة الإسعاف، والتنسيق مع المرور لرفع السيارات المتهشمة.

وتبين من المعاينة أن العقار صادر له قراري ترميم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، كما حررت الإدارة الهندسية بالحي عدة محاضر مخالفة بقسم الشرطة التابع لعدم تنفيذ قرار اللجنة وعمل الصيانات اللازمة للعقار.

وقال أحد شهود العيان لـ«الدستور» إن البلكونة سقطت على إحدي السيارات المارة، مما أفقد السائق توازنه، حيث دارت السيارة وتخطت الجانب الآخر ثم اصطدمت بجانب أحد المحلات، فضلًا عن تواجد جزء كبير من حطام البلكونة فوق السيارة مما أدي إلى وفاة سائقها.

ووجه محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، وحدة الأزمات والكوارث بحي شرق، باتخاذ اللازم لتأمين المارة ورفع الأنقاض، من خلال حواجز لتأمين المواطنين بالتنسيق مع الحماية المدنية.